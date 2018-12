Freeform da luz verde a la comedia del creador de ‘Please Like me’ – Everything’s Gonna Be Okay

¡Muy buenas noticias para los fans de Josh Thomas!

Luego de que se ordenara el piloto en mayo, hoy por fin Freeform ha dado luz verde a la nueva serie del creador de Please Like me y le ha otorgado una temporada de 10 episodios.

Everything’s Gonna Be Okay, creada, escrita y protagonizada por Thomas, sigue a Nicholas, un típico joven de 25 años que aún vive en su casa con su padre soltero y dos hermanas adolescentes, una de los cuales tiene autismo.

Nicholas no es especialmente útil para criar a sus hermanas, pero cuando su padre contrae una enfermedad terminal, las chicas tienen que lidiar no solo con una pérdida devastadora, sino también con la idea de que su hermano es quien tendrá que mantener todo junto.

Aún no hay fecha oficial de estreno, pero Kayla Cromer, Maeve Press y Adam Faison formarán parte del elenco.