Freeform presenta el tráiler oficial del reboot – Party of Five

Freeform presentó el día de hoy el tráiler oficial de Party Of Five, su reboot de la clásica serie de los 90’s protagonizada por Matthew Fox (Lost) y Neve Campbell (Scream).

A diferencia de la serie original, el reboot sigue a cinco hermanos de origen latino que deben luchar por sobrevivir luego de que sus padres sean deportados a México.

Por supuesto, esto no será nada fácil, ahora el hijo mayor de los Buendia debe lidiar con un hermano que está fallando en la escuela, una hermana que está enojada con el mundo y otra que crece rápidamente, y un bebé con candidiasis.

Escrita por los creadores de la serie original, Amy Lippman y Chris Keyer, Party Of Five cuenta con los actores Brandon Larracuente (13 Reasons Why), Emily Tosta (Mayans MC), Niko Guardado (The Goldbergs) y Elle Paris Legaspi (Animal Kingdom).

La serie original fue emitida de 1994 al 2000 con un total de seis temporadas y seguía a los hermanos Sallinger tras el fallecimiento de sus padres en un accidente automovilístico.

¡Checa abajo el video!