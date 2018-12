¿Fue Elseworlds la clave para salvar al Arrowverse?

Los fans del Arrowverse tenemos una paciencia y una perseverancia de acero. Las series más antiguas que conforman este universo, The Flash y Arrow, vienen de una seguidilla de temporadas bastante malas, Tal vez por eso, aunque Supergirl y Legends of Tomorrow continúan levantando el nivel, no se sintió el mismo hype que años anteriores cuando se anunció el crossover al que nos tienen acostumbrados. Además, las Leyendas no iban a formar parte esta vez y, considerando que es una de las series más divertidas dentro del Arrowverse, se sintió realmente como una pérdida. Pero Elseworlds finalmente llegó y nos sorprendió a todos por su excelente nivel. Analicemos juntos las claves que llevaron a este crossover a ser tan entretenido.

1 . El humor

Una de las principales fallas de The Flash y de Arrow es la cantidad de tiempo que le dedican al drama. Ambas se supone que son series de acción, y The Flash incluso en sus primeras instancias se caracterizaba por “no ser tan oscura” como Arrow, pero últimamente vemos poco y nada de todo esto. Las dos series dieron un giro hacia el drama telenovelesco de familias, hermanos que aparecen, hijos, esposas que lloran, etc. Con Elseworlds por fin pudimos ver algo de comedia. Sobre todo en el primer episodio de la mano de Oliver Queen, que se despierta siendo The Flash. Casi nunca podemos apreciar el humor en el personaje interpretado por Stephen Amell y esta fue una increíble oportunidad. De hecho, en una suerte de meta-chiste, Oliver puede ser un mejor Flash cuando se divierte, y Barry puede ser un mejor Green Arrow cuando canaliza todo su enojo. Ojalá los escritores recuerden esto porque es lo que nos hizo enamorarnos de los personajes allá a lo lejos en el tiempo.

1 . Superman, Supergirl y Lois Lane

¡Era hora de que le dieran más tiempo en pantalla a Tyler Hoechlin! El encargado de traer a la pantalla chica al Hombre de Acero se merecía un papel más importante y en este crossover cumplió. No solo pudimos verlo en su granja de Smallville, sino que hasta pudimos conocer a su amada Lois Lane. Ellos dos, sumados a una siempre radiante Kara Zor-El, dieron el plus que faltaba. Si bien en el crossover anterior vimos una suma de héroes que deslumbraba, en esta ocasión menos fue más. Los tres protagonistas, acompañados por el héroe invencible, pudieron salvar el mundo. ¡Y ni que hablar de la batalla de los dos Superman! El traje clásico vs. el traje negro. Tyler Hoechlin demostró que está preparado para su propio show, con su querida Lois, tal vez en Argo, a donde se fue para ser padre. ¿Será posible?

3 . Batwoman

Tal vez producto de la desilusión que venimos padeciendo con Arrow y The Flash, no estábamos preparados para Batwoman. La heroína encarnada por Ruby Rose hizo su entrada en el Arrowverse llevándonos por primera vez a Gotham City. Parca, ágil, misteriosa y sagaz, Kate Kane nos trajo las vibras del Hombre Murciélago a un universo que hace demasiado tiempo lo viene negando. Y no sólo eso, también nos brindó una explicación a porqué no sabemos nada de Batman en el Arrowverse. Wayne Enterprises, la Baticueva, Arkham Asylum, no podemos esperar a la nueva serie de The CW. Definitivamente Batwoman nos ha conquistado.

4 . Los easter eggs

¡OMG! ¡Fueron tantos que es casi imposible contarlos! Cada episodio tuvo lo suyo, pero sin duda, en Gotham City tuvimos una catarata de guiños al mundo del murciélago. ¿Leyeron las puertas de Arkham? ¡Seguro vieron algunos nombres muy conocidos! O. Cobblepot, E. Nygma, P. Isley, los gases alucinógenos de un tal J. Crane, e incluso la pelea entre Nora Fries (aka, la esposa de Mr. Freeze) contra Killer Frost. Es más, si prestan mucha atención, hasta podrán ver la máscara de Bane. ¡Pero los easter eggs de Gotham no fueron los únicos! El traje que utiliza John Wesley Shipp, el Barry Allen que viene de Earth 90, es una réplica del que utilizaba en la serie original el mismo actor. Y hablando de su aparición en la serie… ¿Todos entendieron que le preguntó a Diggle donde estaba su anillo haciendo referencia a los rumores de que tal vez, nuestro querido Spartan, podría haber sido tranquilamente un Green Lantern? Claramente son demasiados para contarlos, y tal vez la cantidad de easter eggs que tuvimos en este crossover merezca una nota aparte, pero fueron, sin duda, de lo mejor del episodio.

4 . Los villanos

El crossover tiene dos claros “villanos” y presenta a un tercero. Por un lado, John Deegan parece ser el malhechor más claro del episodio, quien está reescribiendo la realidad a su gusto, generando todo tipo de anomalías y catástrofes. ¿Quién es John Deegan? Seguramente ya lo adivinaron cuando vieron su forma final, el personaje interpretado por Jeremy Davies no es ningún otro que Doctor Destiny, también llamado John Dee. Pero no es el único. The Monitor es quien le da el Libro del Destino a John Dee, así que también podemos ponerlo del lado de los villanos, ¿no? Es a él a quien Oliver va a pedirle que salve a Barry y a Kara si quiere tener a los mejores héroes para salvar el universo. Tal vez sus intenciones sean buenas, pero… definitivamente no lo son sus formas. La catástrofe que anuncia The Monitor, ¿será el futuro crossover? ¿Tendrá que ver con la desaparición de The Flash que tanto nos vienen anticipando? No sabemos demasiado aún, pero la presencia de este personaje sin duda abre muchas interrogantes al futuro. Por último, sobre el final del crossover, cuando Doctor Destiny ya es apresado y enviado a Arkham, Batwoman anuncia que ha hecho un nuevo amigo. El hombre detrás de la máscara no es otro que Psycho-Pirate. Y esa máscara le permite controlar las emociones de aquellos a su alrededor. ¿Será el villano que tendrá que enfrentar Kate Kane? ¿O lo guardarán para el próximo crossover?

5 . Las interrogantes

Sin duda, Elseworlds fue un modo de abrir el universo de The CW. No sólo por la incorporación de una nueva ciudad con una nueva heroína, sino porque también ya nos avisa el próximo crossover: Crisis en Tierras Infinitas. Ambicioso, sin duda, nos hace preguntarnos cómo lograrán llevarlo a cabo y cómo afectará al Arrowverse este evento. ¿Qué héroes perderemos en el camino? ¿Qué nuevas caras se sumarán esta vez? No está de más decir que, en el mundo de los cómics, Crisis en Tierras Infinitas se cobra la vida de Barry Allen y de Kara Zor-El, algo que el mismísimo Superman ya vio en el Libro del Destino y que, se supone, Oliver evitó. Y hablando de esto, The Monitor le pregunta a Oliver qué sacrificaría él en lugar de las vidas de Barry y Kara. Lo que sea que Green Arrow propone, no lo sabemos. Lo cierto es que Arrow está dos temporadas más allá de su plan original de cinco y, tal vez, no sea descabellado pensar que Oliver Queen se sacrificó a sí mismo para salvar a los otros. Además, es una temática que ya estamos revisando luego de que se entregara al FBI para proteger a su equipo. ¡Y no nos olvidemos de los flash-forwards! En ellos, Felicity se transformó en alguien mucho más feroz, ¿habrá sido este el desencadenante?