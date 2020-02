Fugitive of the Judoon – Doctor Who

¿Qué eso lo que se viene? Jack tiró una profecía en la que hablaba de gente mandando a “algo” para solucionar un problemas con los Cybermen. Supuestamente, si ELLA no le da lo que quieren, no habrá ningún tipo de problema. ¿Pero a quién se refiere con ella? Asumimos que es The Doctor, ¿pero cuál de ellas? Habrá que esperar un poquito para ver cómo seguimos con esto, porque también tenemos a The Master dando vueltas por algún lado, por ende, él también podría ser “eso” que mandaron al pasado para solucionar el problema. Obviamente vimos a un Master que no estaba solucionando nada algunos capítulos atrás, así que seguramente él esté más involucrado en el problema que en la solución.

Con el regreso de los Judoon a la serie ya estábamos todos bastante emocionados porque desde hace un tiempo venimos pidiendo alguna cara conocida para poder acercarnos más a lo que Doctor Who supo ser. Pero bueno, se ve que cuando uno pide las cosas muy fuertes, todo se cumple y no sólo tuvimos a la policia espacial de regreso, sino que además volvió el Capitán Jack Harkness. Si bien todavía no se vió con la Doctora, su regreso fue perfecto. Él logró hasta que los companions no sobren en el capítulo. Con el primero que tuvo que interactuar fue con Graham y obviamente lo hizo de la mejor manera posible. El beso, su sonrisa cuando se enteró que era mujer y su salida hicieron no sólo que sea todo perfecto, sino que le abrieron la puerta a lo que se viene.

¿Qué está pasando en Doctor Who? Es algo que todos los whovians nos estamos preguntando en estos momentos y no nos queda otra que tratar de responder esas preguntas. Obviamente, lo primero que debemos hacer es hablar del episodio, así que las teorías llegarán cuando deban hacerlo, pero por ahora, debemos hablar de lo bien que estuvo armado el episodio. Tuvimos un montón de regresos, muchas revelaciones y hasta la separación de los companions estuvo muy bien planeada. Entonces, después de una temporada 11 que a muchos no nos terminó de convencer, con 5 horas del 12vo año del New Who podemos decir que las cosas se están haciendo muy bien.

El rapto de los companions sirvió para que The Doctor siga sola en el camino que le tocaba caminar porque si estuviese acompañada se hubiese metido en el medio de un gran momento que no los necesitaba. Además, hay que tener en cuenta que esta Doctora está siendo conocida por lo poco que quiere compartir sobre su pasado, así que necesitaba hacer esto sola. Lo peor de todo, es que estamos muy seguros de que su pasado vino a golpearla de lleno y ese miedo de no ser “ESA” versión de The Doctor puede transformarse en realidad. Ya vamos a teorizar, pero tenemos que decir que como The Master o Jack, las revelaciones fueron muy bien manejadas. De a poquito se fue dejando caer la teoría de lo que estaba pasando y cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde.

En una especie de montaje paralelo vimos cómo los recuerdos del artefacto que hizo a Tennant o The Master olvidar volvieron, la TARDIS estaba bajo tierra y Jo Martin se presentó como The Doctor. Sus interacciones hicieron que no haya más dudas y bueno, sí, estamos viendo a la misma persona. ¿Pero cómo? Lo primero que podemos pensar es que Jo es una versión del futuro y le está mintiendo a Jodie porque sabe que debe hacerlo. La otra posibilidad es que sea realmente del pasado porque la TARDIS es vieja. ¿Pero dónde la ubicamos y por qué no la recordamos? Quizás el no recordarla puede tener que ver directamente con lo que está pasando con The Master. Él dijo que hay algo que no sabemos y puede que ella sea eso.

¿Y en qué parte del pasado la ubicamos? La primera opción puede ser que ella sea la verdadera primera Doctor. Quizás, ella es la que empezó con todo lo de The Timeless Child junto con la primera versión de The Master y decidieron borrarse el recuerdo porque no podían vivir con lo que hicieron. Algunos creen que está después del 3rd Doctor, pero no sé si me convence mucho esa idea. Quiero creer que ella fue la primera, que se olvidó de todo y que luego “The First Doctor” sin saber qué hacer con su vida, decidió robarse una TARDIS para empezar con esta aventura que venimos siguiendo hace años. Lo que sí podemos confirmar es que si es del pasado es pre Time Word y si es del futuro, nos está mintiendo. Desde que Clara se fue no me sentía así viendo Doctor Who, ojalá sigamos por este camino.