Es cierto que no son las primeras figuras de esta franquicia en Pop! ¡Pero ciertamente lucen mejores y LAS QUEREMOS TODAS!

Siguiendo la línea de las recientes revelaciones en la London Toy Fair, Funko reveló su nueva línea de figuras de He-Man and The Masters of the Universe, las cuales ya están ahora mismo en PREVENTA (en Entertainment Earth al menos) y tienen fecha de lanzamiento para junio/julio de 2020.