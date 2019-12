Funko podría robarse la Navidad con Baby Yoda – The Mandalorian

Dos de las inquietudes más grandes, no sólo de los warsies, sino del cinéfilo/seriefilo en general, están relacionadas con Star Wars: 1) el inminente estreno de The Rise of Skywalker y 2) ¿Habrá juguetes del llamado Baby Yoda (The Mandalorian) para esta Navidad?

Y aunque la segunda situación nos decepcionó un poco la semana pasada (Hasbro confirmó que no habrá juguetes ni figuras a tiempo para estas fiestas), hoy La Fuerza se ha renovado con esta supuesta filtración.

Por un lado, la cuenta oficial de Funko insinuó la llegada del infante a su inmensa colección: