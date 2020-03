FX anuncia que Ben Schnetzer será el nuevo protagonista – Y: The Last Man

Ben Schnetzer (Warcraft, Pride) ha sido fichado por FX para dar vida al protagonista de la adaptación televisiva del cómic Y: The Last Man, luego de que Barry Keoghan (Dunkirk) abandonara el proyecto semanas atrás.

Y: The Last Man se sitúa en un mundo post-apocalíptico en el que un evento catastrófico ha diezmado a cada mamífero masculino, excepto por un ser humano solitario, interpretado por Schnetzer. El nuevo orden mundial de las mujeres explorará el género, la raza, la clase y la supervivencia.

De acuerdo con THR, la serie estaba programada para debutar este año, pero tras el cambio de protagonista, se tendrán que volver a filmar escenas, lo que podría retrasar el lanzamiento.

Schnetzer además ha participado en Snowden, The Book Thief y The Truth About the Harry Quebert Affair.

Diane Lane, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield, Marin Ireland y Amber Tamblyn también protagonizan la serie.

Eliza Clark (Animal Kingdom) sirve como showrunner.