FX presenta los primeros teasers de la serie – What We Do in the Shadows

¡Fans de What We Do in the Shadows les tenemos un perfecto regalo de Halloween!

El día de hoy FX presentó los dos primeros teasers de su adaptación televisiva de este falso documental estrenado en 2014.

La comedia de media hora contará con 10 episodios en su primera temporada y seguirá la vida diaria de tres vampiros interpretados por Matt Berry, Natasia Demetriou y Kayvan Novak. Además, incluirá a un personaje humano, Harvey Guillen, quien les servirá como su asistente.

En los teaser podemos ver cómo estos chupasangres intentan comprar comestibles en una tienda de autoservicios y fallan como anfitriones en su casa.

Anteriormente se dio a conocer que los personajes de la película no serían los protagonistas de este reboot. Sin embargo, aún hay posibilidades de que aparezcan en algún punto de la serie.

Taika Waititi y Jemaine Clement, creadores y directores del filme, están a cargo de este proyecto.

What We Do in the Shadows debutará en 2019.

¡Checa abajo los videos!