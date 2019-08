FX reanuda la producción de la tercera temporada centrada en el caso Clinton–Lewinsky – American Crime Story

La serie será escrita por Sarah Burgees basándose en el libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President del autor Jeffrey Toobin, quien también escribió el libro The Run of His Life: The People v. O. J. Simpson en el cual se basó la primera temporada de esta franquicia televisiva.

Ryan Murphy volverá a producir esta serie después de haber abandonado el proyecto hace más de un año.