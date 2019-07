Gael García Bernal falla como director en su segundo largometraje

En esta historia escrita por Augusto Mendoza ( Sr. Pig ), Calagera ( Benny Emmanuel ) y Moloteco ( Gabriel Carbajal ) son dos amigos que trabajan como payasos en el transporte público de México . No obstante, cansados de la indiferencia de la gente, ellos deciden robar el camión donde acaban de realizar una de sus rutinas. A partir de este suceso, ambos personajes se ven envueltos en una serie de crímenes que tienen por objetivo darle el dinero suficiente a Calagera para escapar con su novia Sugheili ( Leidi Gutiérrez ) del pueblo de San Gregorio Atlapulco . La situación se complica cuando Calagera y Moloteco secuestran al hijo del carnicero del lugar y este solicita la ayuda del Chillamil ( Daniel Giménez Cacho ) para encontrar y castigar a los responsables.

Lo destacable de Chicuarotes es la plataforma que le da a Benny Emmanuel y Leidi Gutiérrez para desplegar su talento y no cabe duda que, con proyectos mejor escritos y dirigidos, estos jóvenes actores tienen un futuro prometedor en la industria del cine. Aunque constantemente es eclipsado por el material tan accidentado que tiene en sus manos, Emmanuel es capaz de retratar de forma creíble el conflicto interno de Cagalera , mientras que Gutiérrez le da a Sugheili una inocencia que resulta entrañable en un entorno tan conflictivo. De enfocarse en el sueño de libertad que Cagalera comparte con Sugheili , Chicuarotes hubiera sido un drama juvenil memorable, gracias al contraste que brinda la frustración y el enojo de Cagalera y la ingenuidad que posee Sugheili y que ambos actores logran vender con creces a la audiencia a través de su relación. Pero como constantemente ocurre en la cinta, el guion traiciona a sus personajes durante el clímax, donde lo que ocurre con la pareja se siente forzado para crear un momento de asombro en el espectador.

Considerando los interesantes proyectos en los que Gael García Bernal ha estado involucrado como actor en los últimos años (la serie Mozart in the Jungle y las cintas Museo, The Kindergarten Teacher, Coco y Acusada, por mencionar algunas), quizá el histrión debería enfocarse en estar delante de la cámara por el momento… o al menos hasta que un guion mejor escrito llegue a sus manos. Como historia, Chicuarotes es una premisa atractiva, pero es su ejecución la que convierte este esfuerzo en un melodrama que remite a producciones de la pantalla chica y que desperdicia todo el talento que tiene a su disposición en situaciones forzadas.

García Bernal quizá piense que está dirigiendo una versión contemporánea de Los olvidados de Luis Buñuel, pero lo único que su filme tiene en común con aquel de Buñuel es el sustantivo, ya que Chicuarotes pasará muy rápido al olvido.