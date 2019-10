Aunado a ello Amazon Studios y Amblin Television, la compañía de Spielberg, anunciaron también a Ciro Guerra (Waiting for the Barbarians) y Cristina Gallego (Birds of Passage) como directores de los 4 episodios que conformará este proyecto sobre Cortés y Moctezuma, el cual aún no tiene título oficial.

El equipo creativo también suma caras de realizadores mexicanos destacando a Eugenio Caballero, ganador del Oscar por su trabajo en El Laberinto del Fauno y quien durante el último año sonó mucho su nombre gracias a su trabajo en ROMA, como diseñador de producción. Anna Terrazas (Spectre) se une como diseñadora de vestuario y Luis Rosales (Chicuarotes) como director de reparto. La producción mexicana será supervisada por Stacy Perskie (Narcos: México) y la compañía productora local REDRUM.

Este proyecto no es el único que explorará la figura de Cortés, Hernán: El Hombre es otra producción con el mismo tema que se podrá ver por Amazon Prime Video como se anunció hace unos meses.