Gameplay video con el Joker en MK11

¿Qué les parecen las referencias al Joker de Joaquin Phoenix, A Death in the Family y hasta la censura que sufrió el personaje en el fallido DC Comics vs Mortal Kombat? ¡Y la referencia al “Friendship” de MK 2 y 3 para los fans de Mortal Kombat está genial!

Lo único lamentable es la ausencia de Mark Hamill (Star Wars) como la voz del Guasón.

¡Vaya locura sanguinaria del Guasón! Joker aparecerá en MK11 a partir del 28 de enero, videojuego que a su vez está disponible en PC, Xbox One, Stadia, Switch y PlayStation 4.