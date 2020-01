Ganadores de los premios de los Críticos de Estados Unidos y Canadá – Critics’ Choice Awards

Mejor Serie de Drama: Succession

Mejor Actriz en una Serie de Drama: Regina King – Watchmen

Mejor Actor en una Serie de Drama: Jeremy Strong – Succession

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama: Jean Smart – Watchmen

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama: Billy Crudup – The Morning Show

Mejor Serie de Comedia: Fleabag

Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Mejor Actor en una Serie de Comedia: Bill Hader – Barry

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Andrew Scott – Fleabag

Mejor Serie Limitada: When They See Us

Mejor Película para la TV: El Camino: A Breaking Bad Movie

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para la TV: Michelle Williams – Fosse/Verdon

Mejor Actor en Serie Limitada o Película para la TV: Jharrel Jerome – When They See Us

Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada o Película para la TV: Toni Collette – Unbelievable

Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada o Película para la TV: Stellan Skarsgård – Chernobyl

Mejor Serie Animada: BoJack Horseman

Mejor Talk Show: The Late Late Show with James Corden / Late Night with Seth Meyers (EMPATE)