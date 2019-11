Gary Oldman protagonizará una serie de espionaje en Apple TV+

Mientras seguimos disfrutando de las pocas series de Apple TV+, la plataforma sigue anunciando nuevas series que llegarán durante los próximos meses y años que buscarán consolidarla dentro del gusto del público. Una de ellas es Slow Horses, serie de espionaje que será protagonizada por Gary Oldman, así lo reporta THR.

Con este anuncio, Oldman tendrá su primer participación estelar en una serie, formato del cual no es del todo ajeno debido a sus cameos en series como FRIENDS. En esta producción basada en la novela de Mick Herron, él dará vida a Jackson Lamb, el brillante, pero iracundo líder de los espías que termina exiliado debido a los constantes errores en su carrera.

El escritor Will Smith (Veep, The Thick Of It) será el encargado de la adaptación y también fungirá como productor ejecutivo junto a Graham Yost (Masters of the Air), Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux y Douglas Urbanski.

Recordemos que no es la primera vez que Gary Oldman interpreta a un espía. En 2011 protagonizó la película Tinker Tailor Soldier Spy donde lo vimos adoptando este rol que lo llevó a ser nominado como Mejor Actor en diversos premios.