Gaten Matarazzo dice que la serie podría terminar tras cinco temporadas – Stranger Things

Sí, absolutamente todos nos preocupamos cuando semanas atrás surgió el rumor de que la tercera temporada sería la última o que Millie Bobby Brown, aka Eleven, abandonaría la serie.

Afortunadamente, Brown salió a desmentir el rumor y ahora el actor que da vida a Dustin, Gaten Matarazzo, nos ha dicho cuántas temporadas durará esta exitosa serie de Netflix.

“Su objetivo [de los creadores] no es ir tantas temporadas como sea posible, [la serie] seguirá hasta que terminen su historia, y he oído que el número mágico es cuatro o cinco”, explicó Matarazzo a The Telegraaf.

Anteriormente los hermanos Duffer habían mencionado estos números como meta final de temporadas, sin embargo, aún no es oficial pues según ellos “cuatro parece corto, cinco parece largo”. Así que aún están averiguando cuánto tomará llegar al desenlace.

La tercera temporada de Stranger Things debutará en 2019 por Netflix.