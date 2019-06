¡La tercera temporada de GLOW realmente va a brillar con su elenco!

Netflix anunció el día de hoy que la ganadora del Oscar Geena Davis (Thelma & Louise) ha sido fichada para interpretar un rol regular en la nueva temporada de GLOW.

Davis dará vida a Sandy Devereaux St. Clair, una ex bailarina de Las Vegas que ahora es directora de entretenimiento del Fan-Tan Hotel and Casino, donde las luchadoras son los artistas principales.

La plataforma streaming además develó que la actriz participará en cinco de los 10 episodios que conformarán la temporada y compartió la primera imagen de su personaje.

La tercera temporada debutará el 9 de agosto y seguirá a las chicas en la ciudad del pecado mientras continúan lidiando con sus propias identidades tanto dentro como fuera del ring.

Davis ha participado en las series Commander in Chief, Will & Grace, Grey’s Anatomy y más recientemente en The Exorcist.

¡Checa abajo la imagen!