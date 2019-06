Gemma Whelan aún no miró la última temporada – Game of Thrones

La temporada final de Game of Thrones ha sido un tema de debate desde el primer capítulo hasta el último. Los giros impactantes de la historia han provocado indignación y apoyo por igual, pero no todos han visto los episodios finales, incluida una de las estrellas de la serie.

La actriz Gemma Whelan ha desempeñado un papel clave en el programa desde su debut en la segunda temporada de la exitosa serie de televisión HBO. Pero su personaje, Yara Greyjoy, no fue tan protagonista durante los últimos seis episodios, aunque se convirtió en una figura importante en el futuro de Westeros en el final de temporada.

Lo sorprendente es que Whelan admitió, en una entrevista en Sunday Brunch, que aún no ha visto la temporada final, aunque tiene una buena excusa, ya que no tenía exactamente el acceso para poder verlo: “Todavía no he visto el final, pero sé lo que sucede. Llegué a casa y mi esposo lo estaba viendo y vi la última parte, pero todavía no he visto la mayoría de la temporada porque no teníamos internet en nuestra casa”.

Whelan dejó en claro que ella es una gran fanática de la serie y está agradecida por la oportunidad que le brindaron: “Fue algo muy divertido de hacer. Es difícil de cuantificar: tener eso en tu curriculum definitivamente cambia las cosas, pero en términos de que realmente sea algo tangible en tu vida, es difícil de saber. Pero, por supuesto, realmente ayuda”.

Yara terminó gobernando las Islas de Hierro como una de las figuras con más pdoer dentro de Westeros, así que terminó siendo un final feliz para Whelan, a pesar de no haber tenido tanto tiempo en pantalla.