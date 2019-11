Gemma Whelan participará en la tercera temporada – Killing Eve

Tras haber demostrado el éxito que puede ser una serie protagonizada por mujeres, la producción de Killing Eve se prepara para el lanzamiento de su tercera entrega a la cual se sumará la actriz Gemma Whelan, conocida por su trabajo en Game of Thrones, además de 6 actores más.

Pedja Bjelac (Harry Potter), Camille Cottin (Call My Agent), Steve Pemberton (Inside No. 9), Raj Bajaj (A Christmas Prince: The Royal Wedding), Turlough Convery (Ready Player One) y Evgenia Dodina (One Week and a Day) son los nombres del resto de la lista que compartirán créditos con Eve (Sandra Oh) y Villanelle (Jodie Comer).