Generation Q es renovada para una temporada más – The L Word

La renovación en Showtime se produce antes del final de esta entrega que significó un reboot del show estrenado en 2004

La primera temporada ha seguido las vidas entremezcladas de Bette Porter (Jennifer Beals), Shane McCutcheon (Katherine Moennig) y Alice Pieszecki (Leisha Hailey), junto con los nuevos personajes Dani Nùñez (Arienne Mandi), Micah Lee (Leo Sheng), Finley (Jacqueline Toboni), Sophie Suárez (Rosanny Zayas) y Gigi (Sepideh Moafi), y tendremos mucho más tiempo para conocerlos ya que la segunda temporada tendrá otros 10 episodios.

“The L Word: Generation Q tomó nuestra serie original y la revitalizó para una nueva era. El resultado ha sido un espectáculo que atrae a todas las generaciones por su relevancia, su valentía, su emoción y su diversión. No puedo esperar para ver lo que Marja, junto con Ilene y ese talentoso elenco entregarán para la segunda temporada”, dijo Gary Levine, presidente de Entretenimiento en Showtime Networks Inc.

La primera temporada, que finalizará el 26 de enero, estuvo a cargo de Marja-Lewis Ryan junto a la creadora de la serie, Ilene Chaiken, Kristen Campo, Allyce Ozarski, Steph Green y las estrellas originales Jennifer Beals, Katherine Moennig y Leisha Hailey.