George Lucas opinó que era una copia de A New Hope

Aunque la venta se cerró y ya estamos por terminar la trilogía moderna bajo el manto de Disney, siempre se ha especulado si al creador George Lucas realmente le gustó lo que se está haciendo con Star Wars, en especial The Force Awakens (2015).

Ahora es una certeza, y es el mismo CEO de Disney quien lo confiesa en su libro The Ride of a Lifetime: Lessons Learned From 15 Years As CEO Of The Walt Disney Company.

Ya se sabía que El despertar de La Fuerza a cargo de JJ Abrams no era del total agrado de Lucas, pero Bob Iger finalmente detalla en su libro:

“Justo antes de su estreno mundial Kathy proyectó The Force Awakens a George. Él no pudo ocultar su decepción. ‘No hay nada nuevo aquí’, dijo. Para él era importante presentar nuevos mundos, nuevas historias, nuevos personajes y nuevas tecnologías, en cada una de las películas de la trilogía original. En esta, él dijo: ‘No hay suficientes avances visuales o tecnológicos’”.

¿Qué opinan? Es respetable la opinión del creador de la saga. Pero también recordemos que su trilogía precuela fue duramente criticada en su tiempo por hacer uso excesivo de efectos visuales CG, en lugar de efectos prácticos, cosa que sí hizo Abrams (y que fue alabada por los warsies veteranos).

Y en cuanto a la historia que “se repite”… pues ustedes conocen las películas.