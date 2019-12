¡George Lucas sí mató a Palpatine en Return of the Jedi!

¿Ya fueron a ver Star Wars: The Rise of the Skywalker? Bueno, no importa porque esto no es un spoiler. Desde la última Star Wars Celebration Chicago (abril) se anunció con bombo y platillo el regreso del Emperador Palpatine para esta última película de los Skywalker.

No obstante, el actor Ian McDiarmid sí se sorprendió cuando se le convocó para participar en esta secuela. En entrevista para Digital Spy, el actor confesó:

“¡Yo pensé que estaba muerto! Yo pensé que él estaba muerto. Porque cuando hicimos Return of the Jedi y yo fui lanzado a ese agujero al infierno galáctico, él estaba muerto. Y yo dije: ‘Oh, ¿él irá a regresar?’ Y George dijo, ‘No, él está muerto’. Así que simplemente lo acepté. Pero por supuesto no sabía que iba a hacer las precuelas, así que de algún modo no estaba muerto, porque regresamos a revisitarlo cuando era más joven. Pero sí quedé totalmente sorprendido con esto”.

¿La sorpresa de ustedes al ver a Palpatine de vuelta, lo que hace en la nueva película y cómo termina, fue bueno para ustedes?