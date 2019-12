George Miller asegura que podría haber una secuela

Han pasado 4 años desde que George Miller nos entregó Fury Road, la cuarta película de Mad Max, franquicia creada por él mismo. Y aunque las críticas y la audiencia respondieron positivamente a la película, el director no volverá a esa historia, al menos no por el momento.

En entrevista con Deadline, Miller afirmó que no ha dejado este universo, el cual podría continuar después de levantar su nuevo proyecto Three Thousand Years of Longing, la cual será protagonizada por Idris Elba y Tilda Swinton y comenzará su filmación en Australia el próximo mes de marzo.