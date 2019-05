George R.R. Martin asegura que los spinoffs siguen en desarrollo – Game of Thrones

Estamos a dos semanas del final de Game of Thrones y George R.R. Martin, el creador del universo en el que está basada la serie de HBO, ha declarado que no hay de qué preocuparse, los spinoffs siguen en desarrollo.

El autor de la saga literaria “A Song of Ice and Fire” ha declarado a través de su blog oficial que aún existen 5 shows en desarrollo, y no cuatro como aseguró el productor Bryan Cogman, quien confirmó que HBO había dejado su proyecto de lado.

“La serie que se supone no debo llamar The Long Night se estará filmando a finales de este año, y otras dos series permanecen en la etapa de guion, pero están muy cerca de culminar.” –George R.R. Martin

Y aunque no puede develar nada de la trama, dejó una pista para todos aquellos fans de los libros, y los que no, seguro van a comenzar a leerlos: