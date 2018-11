George R.R. Martin confiesa qué mascota de la infancia lo inspiró a escribir sobre castillos y tronos – Game of Thrones

Sí, ya sabemos en qué mes llegará la octava y esperadísima última temporada de Game Of Thrones, pero lo que no sabíamos era el origen detrás de la saga literaria.

El escritor George R.R. Martin estuvo presente hace unos días en el programa “The Late Show With Stephen Colbert” y ahí contó a detalle cómo sus mascotas de la infancia, unas tortugas, influenciaron Game Of Thrones.

“Vivía en Bayou, Nueva Jersey, en una casa de protección federal. No teníamos permitido tener perros… Las únicas mascotas que podíamos tener eran tortugas…Tenía un castillo de juguete. Podía meter dos tortugas en un tazón dentro del castillo. Pero el problema de estas mascotas es que mueren muy pronto”, explicó R.R Martin.

Incluso aunque pensaba que las alimentaba correctamente, seguían falleciendo. Finalmente, tratando de encontrar una explicación, inventó una historia donde las tortugas competían por el Trono y se mataban las unas a las otras para determinar quién sería el Rey Tortuga.

¡Y así fue la fantasía que precedió la exitosa serie de HBO!

Checa abajo el video.