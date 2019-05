George R. R. Martin confirmó que los libros 6 y 7 aún no están terminados – Game of Thrones

Recientemente, Ian McElhinney, actor que interpretó a Barristan Selmy, aseguró que George R.R. Martin ya había terminado por completo su saga ‘Canción de hielo y fuego’. Ian explicó en una convención que los libros serían siete, que ya están escritos y que, por petición de David Benioff y D.B. Weiss, todavía no han sido publicados para evitar posibles spoilers a los seguidores de la serie de HBO.

A partir de esto, el mismísimo autor se ha encargado de desmentir los rumores. Como viene siendo habitual, ha utilizado su blog para ello: “NO, ‘Vientos de Invierno‘ y ‘Sueño de primavera’ no están terminados. ‘Sueño’ ni siquiera ha comenzado; No voy a empezar a escribir el volumen siete hasta que termine el volumen seis. Me parece absurdo que tenga que decir esto. El mundo es redondo, la Tierra gira alrededor del sol, el agua es húmeda… ¿Necesito decir eso también? Me sorprende que alguien pudiera creer esta historia, incluso por un instante. No tiene un ápice de sentido”, escribió George, visiblemente molesto.

Martin continuó diciendo: “¿Por qué escondería durante años novelas completas? ¿Por qué mis editores, no solo aquí en los EE. UU., sino en todo el mundo, alguna vez consentirían esto? Ganan millones y millones de dólares cada vez que sale un nuevo libro de ‘Hielo y Fuego’, al igual que yo. Retrasarlo no tiene sentido. ¿Por qué querría HBO que se retrasaran los libros? Los libros ayudan a crear interés en la serie, al igual que la serie crea interés en los libros. Así que… no, los libros no están terminados. HBO no me pidió que los retrasara. Tampoco David y Dan. No hay un “trato” para contener los libros. Les aseguro que tanto HBO como David y Dan estarían emocionados y encantados si ‘Vientos de invierno’ hubiera sido entregado y publicado hace cuatro o cinco años… y NADIE hubiera estado más encantado que yo”.

Mejor no hacer enojar a George… pero que se apure con esos libros, por favor.