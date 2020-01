George R.R. Martin develó que la serie iba a terminar con tres películas – Game of Thrones

Después de que Game Of Thrones terminara el año pasado con una temporada muy corta (y decepcionante para muchos fans), el creador George R.R. Martin develó que la serie iba a terminar aún más rápido tras el final la séptima temporada.

Según contó el escritor del mundo de A Song of Ice and Fire, se había planeado que la historia de Daenerys, Jon y compañía, llegara a su sin con una trilogía de películas para proyectarse en las salas de cine.

Sin embargo, a pesar de que los showrunners David Benioff y Dan Weiss querían terminar la exitosa serie, encabezada por Emilia Clark y Kit Harington, de esta manera, HBO no estuvo de acuerdo con la idea.

“Los ejecutivos de HBO dijeron: ‘Producimos series de televisión, no estamos en el negocio del cine’. Y si HBO hace una película, como la reciente película basada en Deadwood, solo la producen para emitirla en la televisión, no en la pantalla grande”, explicó George R.R. Martin al sitio Welt.

La verdad no sabemos qué hubiera cambiado si el plan original de tres películas se hubiese llevado a cabo. Sin embargo, los fans estarán felices de volver a Westeros con el nuevo spin-off de la serie que HBO prepara llamado House of the Dragon.