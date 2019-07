George R.R. Martin duda que los spinoffs tengan el mismo éxito que la serie original – Game of Thrones

Game Of Thrones terminó para bien o para mal, según lo vea cada fan, y ya está en marcha el primer spinoff de la serie. Si bien se trata de una precuela y no de una continuación, los fans aún tienen sus dudas respecto a la dirección del proyecto.

Por supuesto, incluso el creador de este universo, George R.R. Martin, tiene dudas sobre el público que alcanzarán los próximos spinoffs y la serie que por ahora lleva el nombre de Bloodmoon.

“La escala del éxito de Game of Thrones’— alcanzó a todo el mundo e invadió la cultura hasta cierto punto — no es algo que nadie pudiese anticipar, ni que yo espero que vuelva a experimentar”, confesó en el podcast Maltin on Movies.

Además, George R.R. Martin opinó que “el internet es tóxico de una forma que los antiguos fandoms y cultura fanzine no podría haberlo sido en sus días”. Recordemos que mientras estuvo al aire la última temporada de Game Of Thrones, los fans crearon una petición para rehacerla con otros showrunners.

Por el momento, la protagonista de la precuela Bloodmoon, Naomi Watts, ya dijo que esta nueva historia no decepcionara a los fans.