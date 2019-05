George R.R. Martin en el desarrollo de un videojuego… ¿será GoT? – Game of Thrones

¡El rumor se ha confirmado! El pasado mes de marzo, se decía que el escritor George R. R. Martin estaba participando en el desarrollo de un videojuego, específicamente con FromSoftware (creadores de los sorprendentes Dark Souls y Sekiro).

Ahora, y directamente desde el blog personal de R.R. Martin, esto se ha confirmado:

“He sido consultado sobre un videojuego desarrollado en Japón”.

Esto no significa que sea específicamente con ese famoso estudio, pero otros medios sostienen que sí es con ellos, y que el nombre del proyecto tiene el nombre clave “GR”, además de asegurar que el proyecto lleva 3 años en desarrollo y que se anunciará en unas semanas más, durante E3 2019.

¿Será cierto? Por supuesto, Game of Thrones no es lo único que ha hecho el autor y no necesariamente estaríamos hablando de un juego basado en La canción de hielo y fuego pero… ¿se imaginan un interactivo con el alto nivel de mortandad al que nos tiene acostumbrados el estudio de Hidetaka Miyazaki?