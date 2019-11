George R. R. Martin no participará en la precuela hasta que termine Winds of Winter – Game of Thrones

El escritor recurrió a su blog para reaccionar a las nuevas noticias sobre House of the Dragon.

Martin espera participar en la nueva serie, pero aclaró: “No voy a aceptar ningún guión hasta que haya terminado y entregado Winds of Winter“, el sexto libro de la saga de Song of Ice and Fire.

Por otro lado, el autor elogió la incorporación del director Miguel Sapochnik al equipo de House of the Dragon como director y co-showrunner: “uno de los directores más populares en la televisión de hoy”. Además, también le tiró flores a Ryan Condal: “Es un escritor excelente y un fanático de mis libros desde mucho antes de que nos conociéramos”.

George también dijo que el programa podría volver a visitar los mismos países utilizados para filmar Game of Thrones: Irlanda, Islandia, Escocia, Croacia, Marruecos, Malta y España.