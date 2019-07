George R. R. Martin nos da mucha más información sobre la precuela – Game of Thrones

Sabíamos que el piloto de este nuevo programa basado en el universo de Game of Thrones ocurriría cinco mil años antes de los sucesos que vimos y que no habrá dragones. Ahora George R. R. Martin nos anticipa muchas más cosas.

5 . 100 reinos

4 . Starks y direwolves

Y si bien se ha hablado mucho sobre el hecho de que la precuela precede a los dragones, eso no significa que no haya otras criaturas: “Obviamente los Caminantes Blancos están aquí. Y hay cosas como direwolves y mamuts también”.

3 . Sin Lannisters

Los Casterly supuestamente fueron estafados de su granja por Lann the Clever , quien fundó la Casa Lannister, aunque no está claro si se contará esta historia en la precuela.

La precuela precede el ascenso de la familia Lannister, dijo Martin. Pero hay otra familia que reside actualmente en el futuro hogar de ellos: “Los Lannisters no están ahí todavía, pero Casterly Rock ciertamente si y está ocupada por los Casterly”.

2 . El elenco

Al preguntarle sobre esto, Martin dijo que la precuela, como Juego de tronos, se describe con más precisión como una historia de conjunto: “Como saben, para Game of Thrones nunca nombramos a nadie como la actriz principal o el actor principal hasta hace poco. Esto es porque el espectáculo es un conjunto. Creo que eso también será lo que pase con este show. No tenemos protagonistas, hay un elenco muy grande que se complementa”.

1 . El título

La precuela sigue oficialmente sin título, destacó Martin. En el pasado, el autor ha sugerido el título The Long Night, pero un factor complicó esta elección y es que el tercer episodio de la temporada 8 de Juego de Tronos tiene el mismo nombre.

Pero existe otra posibilidad similar que se está considerando: “Escuché una sugerencia de que podría llamarse The Longest Night, que es una variante que no me importaría. Eso estaría bastante bien”.