En la actualidad parece que no hay nadie que no esté obsesionado con una serie. Tú, tus papás, tus hermanos, tus amigos, tu novio/a, tus maestros, tus jefes, etc. Con una oferta tan grande todos tienen algo que ver, y cuando decimos todos es todos. Hasta el mismísimo George R.R. Martin tiene su consentida en este momento y esa es Ozark.

La serie de Netflix, uno de los rivales más fuertes de HBO, cadena que produce Game of Thrones, ea la adicción del famoso escritor. La serie protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney, que muchas veces ha sido comparada con Breaking Bad, le ha resultado fascinante.