George R.R. Martin sabe hasta cierto punto cómo terminará la serie – Game of Thrones

El creador del universo Game Of Thrones, George R.R. Martin, reveló recientemente a Rolling Stone, que sabe el final de la exitosa serie de HBO basada en sus libros, pero sólo hasta cierto punto.

“Las claves principales del final son cosas que les dije [a los showrunners David Benioff y DB Weiss] hace unos cinco o seis años, ya sabes. Pero también puede haber cambios y muchas cosas añadidas” explicó George R.R. Martin.

Por supuesto, el escritor admitió que las desviaciones en la serie se deben a que ha sido muy lento con los libros. Sin embargo, dijo que los cambios también suceden cada vez que se adapta una historia de un formato a otro.

“Debería haber terminado esto hace cuatro años y, si lo hubiese hecho, tal vez estaríamos contando una historia diferente aquí”, reconoció George R.R. Martin.

Mientras seguimos esperando The Winds Of Winter, el escritor se encuentra trabajando junto con Jane Goldman en la precuela de Game Of Thrones, que aún no tiene nombre, para HBO.