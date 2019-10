Ghosts – The Walking Dead

Y un día The Walking Dead volvió y MUY BIEN. Sí, Ghosts, es un muy buen episodio y todo porque ELLA es la protagonista: Carol.

Con un comienzo que realmente desespera, como le sucede a los personajes, Ghosts muestra cómo el descontrol de las hordas atacan Alexandria. Eso lleva a un cansancio absoluto por parte de los líderes de los sobrevivientes. Esto mismo es lo que abre las tramas principales: la de Carol y la de Negan.

La trama de Carol es durísima. No viene bien hace tiempo, desde que Alpha mató a Henry. Ella toma pastillas para no dormir, para no soñar, para no tener pesadillas con el adolescente. Sí que se tornó poético The Walking Dead, ¿no? Luego de combatir a los caminantes que no paran de llegar a Alexandria, un grupo de líderes va a encontrarse con Alpha, invitados por Gamma. Entre ellos va Carol. La tensión del cruce de las dos en el lugar de las picas marca un antes y un después en la temporada: ya la cosa es personal.

Los sobrevivientes aceptan los nuevos límites trazados por la líder de Los Susurradores y parten. Ante un supuesto micro ataque Susurrador que ve Carol, el grupo se refugia, y allí notamos que la locura y el delirio está comiendo a nuestra amada: Carol, ante el cansancio acumulado, ve fantasmas de todos los niños que pasaron por su vida y murieron; de allí que el conflicto de este momento es terminar con la pesadilla general, o sea Alpha. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿será que Carol morirá en esta temporada para poder limpiarse mentalmente? Veremos.