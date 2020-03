Giancarlo Esposito explica que se inspiró en Darth Vader para su personaje – The Mandalorian

El actor Giancarlo Esposito ha develado en qué icónico personaje de la franquicia de Star Wars se inspiró para hacer su interpretación de Moff Gideon en The Mandalorian, Darth Vader.

En entrevista con The IMDb Show, Esposito explicó que al principio no se sentía preparado para tomar el papel de Moff Gideon porque no tenía el conocimiento suficiente sobre este universo. Sin embargo, cuando comenzó a considerarlo y a elaborar su personaje, pensar en Darth Vader lo ayudó.

“Pensando en lo que es ese personaje, haces muchas preguntas como yo, y entonces pensé de inmediato: ‘¡Caray!, James Earl Jones. Darth Vader‘. Cómo me afectó en mi vida. Quién estaba dentro de ese casco, quién estaba dentro de ese disfraz. Eso podría ser parte de quién es Moff Gideon, pero ¿adivina qué? No tengo que usar el casco”, dijo el actor.

Gideon sigue siendo un villano misterioso para todos los fans de The Mandalorian. Por el momento, sabemos que su objetivo es conseguir a Baby Yoda y que en su posesión tiene el legendario darksaber (el cual no sabemos cómo lo obtuvo).

Afortunadamente, todas nuestras preguntas podrían resolverse en la segunda temporada ahora que se ha revelado que Rosario Dawson interpretará a Ahsoka Tano.