¿Giancarlo Esposito y Jamie Foxx en shorlist para importante personaje?

¿Ganará Marvel o DC? Se dice que, además del rumor de que Marvel Studios podría estar negociando con Giancarlo Esposito para “un gran papel” en el actual MCU (¿El benefactor?), otro nueva especulación apunta a que podría haber una lucha con Warner/DC para tenerlo ellos mismos para “otro gran papel”.

El no muy confiable sitio Geeks Worldwide afirma que Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) está en la shortlist de Warner y Matt Reeves para un importante personaje en The Batman. Se ignora quién sería, pero se habla de que podría tratarse de The Riddler (El Acertijo).

La misma fuente afirma que Jamie Foxx (Django Unchainded) también está en la lista… aunque en el caso de este actor –que consideramos brillante en estelares como Django y Ray Charles– ya tuvo una amarga experiencia interpretando un terrible Electro en The Amazing Spider-Man 2 (aunque no se trataba propiamente de una película Marvel).