Gilead tiene los días contados: bienvenidos a la resistencia

No será la única responsable: la red de Marthas tomará mayor protagonismo en esta tercera parte de The Handmaid’s Tale, bajo el ala del Comandante Lawrence, quien recibirá a June cuando sus días con los Waterford se terminen. Lawrence no es el personaje más entrañable y sus intenciones permanecen bastante veladas, pero su hogar parece ser un terreno bastante seguro para fundar las bases de la revolución. Sabemos que veremos mucho más de él y, en particular, de su esposa, que alterna entre momentos de lucidez y locura convenientemente.

Mientras tanto, Nick es ascendido a Comandante, pero debe irse al frente a pelear contra aquellos que quieren derrotar a Gilead. A pesar de que no esperábamos que viviera feliz con June (porque queremos que ella se reúna con Luke), el destino trágico de este hombre que supo defenderla y protegerla y arriesgarlo todo por ella nos pone tristes. Sin embargo, tal vez su nueva posición de poder le dé a la revolución algo de ventaja.