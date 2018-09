¡Gillian Anderson será parte de la 10° edición de Argentina Comic Con!

Argentina Comic Con anunció recientemente que la actriz Gillian Anderson será una de la invitadas internacionales de la 10ma edición de la convención. Nuestra eterna agente Dana Scully de los X-Files estará presente los días viernes 7 y sábado 8 de diciembre en el Centro de Exposiciones Costa Salguero.

Este año, la icónica serie de los ‘90 celebra su 25° aniversario y Anderson visitará Buenos Aires para participar de paneles exclusivos para el público del evento pop más importante del mundo. La actriz también estará firmando autógrafos y sacándose fotos con los fans.

Además de The X-Files, Gillian ha participado en series y películas como The Fall, Hannibal, The Last King of Scotland, entre otras. El año pasado, la pudimos ver interpretando a la diosa Media en la adaptación de American Gods de Starz.

La entradas ya pueden adquirirse en la página oficial del evento.