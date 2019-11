Ella piensa que los Winchester podrán hacer que vaya al cielo, ya que sabe que volver al infierno no es una opción y ella no quiere volverse loca. Es por eso que Sam planea ir a la casa de Rowena, ya que el plan será realizar el hechizo con los cristales que la bruja hizo para capturar algunos fantasmas.

Al llegar a casa de Rowena descubren que una bruja a intentado llevarse algunas cosas, pero sabemos que Rowena cuidaba sus cosas. Es que el menor de los Winchester además de encontrar un hechizo que puede recuperarle el cuerpo a un alma se enfrentará con brujas.

Aquí veremos a la actriz Keegan Connor Tracy quien ya a participado de la serie como en los episodios The Monster at the End of This Book (S04E18) y en The Usual Suspects(S02E07). Está poderosa bruja toma a Sam para poder obtener todas las cosas de Rowena, aunque finalmente junto a Dean y Eileen podrán enfrentarlas para acabar con ellas.