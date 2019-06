Good Shepherd – Grey’s Anatomy

Amelia intenta evitar a toda costa a su hermana, pero finalmente accede a ir a cenar. El problema es que no se imaginó que su hermana Kathleen (interpretada por Amy Acker) que es la hermana que nos faltaba conocer. No veremos a Liz Shepherd quien fue interpretada por Neve Campbell a quien conocimos en el episodio Love Turns You Upside Down (S09E08).

Como era de suponer la cena que comenzó de una forma “amistosa” terminó con muchos problemas, es que además la madre de Amelia se hizo presente haciendo que la mentira de que Link era Owen se caiga.