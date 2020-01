Grandes riesgos y aventuras con adorables dinosaurios, pero…

Los dinosaurios, los míticos animales que reinaron sobre la tierra durante más de 130 millones de años y que desafortunada o afortunadamente, como se quiera comprender, se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años. No cabe duda que no existen criaturas que más apasionen a los niños que los renombrados dinosaurios y su determinante historia. Fueron enormes, rápidos y fieros, y desde que se comenzaron a realizar producciones televisivas y cinematográficas sobre su vida y características, generaciones enteras han quedado fascinadas a su merced. Es por eso que con el surgimiento de nuevas apuestas que velen por el desarrollo de su vida, de visibilizar a nuevas especies y de llevar hasta nuestra mente aventuras cargadas de adrenalina, siempre nos hacen poner un ojo y especial atención en ellas. Así es el caso con la nueva cinta surcoreana Dino King 3D: Journey to Fire Mountain (Dino King: Viaje a la Montaña de Fuego), una cinta animada por computadora que impresionará a los más pequeños del hogar.