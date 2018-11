Greg Kinnear podría protagonizar la nueva adaptación de ‘War of the Worlds’

El alumno de House of Cards, Greg Kinnear, está en pláticas con Fox Networks y Canal plus para protagonizar la adaptación televisiva de la novela de H.G Wells “War of the Worlds”.

Kinnear es el primer actor anunciado para esta serie. Por el momento sólo ha visto el guion, pero aún no ha firmado ningún contrato. Se espera que la producción oficial de los ocho episodios comience en 2019.

La serie, escrita por el ganador del BAFTA Howard Overman (Crazyhead, Merlin), será una versión moderna de la clásica historia de H.G. Wells, la cual explorará “la superioridad racial y el conflicto étnico” en la actualidad.

Overman, Julian Murphy y Johnny Capps de Urban Myth Films serán los productores ejecutivos.