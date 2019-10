Greg Kinnear se une al reparto de la adaptación de CBS All Access – The Stand

Greg Kinnear (House of Cards, The Twilight Zone) es el más reciente actor en unirse al reparto de The Stand, la adaptación televisiva que prepara CBS All Access sobre la obra homónima de Stephen King.

De acuerdo a Deadline, Kinnear interpretará a Glen Bateman, un profesor viudo que estaba acostumbrado a tener una vida solitaria. Sin embargo, cuando el virus gripal golpea al planeta y se encuentra con otros sobrevivientes, las visiones de la madre Abagail despiertan su curiosidad.

La serie narra la lucha entre los supervivientes de un virus gripal que ha diezmado a la raza humana. Ellos sueñan con dos figuras que representan el bien y el mal: la benevolente madre Abigail (Whoopi Goldberg) y el abominable Randall Flagg (Alexander Skarsgård).

Además de Kinnear, previamente se unieron a la serie Kat McNamara (Shadowhunters), Eion Bailey (Once Upon a Time) y Hamish Linklater (Legion).