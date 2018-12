Griffin Dunne se suma al elenco en un rol importante – This Is Us

El martes pasado, la tercera temporada de This Is Us presentó su midseason finale el cual nos dejó con la necesidad de muchas respuestas a todas nuestras dudas, y también planteó hacía donde irá la historia. Es en este punto donde Griffin Dunne (I Love Dick, House of Lies) se suma al proyecto para interpretar la versión adulta de Nick, el hermano menor de Jack (Milo Ventimiglia).

Después de la búsqueda emprendida por Kevin (Justin Hartley) por saber más de su padre cuando estuvo en la guerra de Vietnam, él se entera que su tío no murió en la guerra como siempre estuvieron conscientes él y sus hermanos, revelándonos que Nicky vive en Bradford, Pennsylvania, a unas cuantas horas del hogar Pearson.