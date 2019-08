Guanajuato siempre es una fiesta: esto fue TODO lo que nos dejó el GIFF 2019

No odio la realidad, estoy fascinado por ella, pero no quiero estar limitado por la idea que otras personas tienen de la realidad. La tecnología avanza más rápidamente que nosotros y creo que es maravillosa, pero no me gusta cuando nos domina. Me definiría como un anti-materialista. Hay que tener cuidado con los sueños, pero hay que usarlos para transitar por la vida.

— Terry Gilliam