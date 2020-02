Después de su participación en The Morning Show, la actriz Gugu Mbatha-Raw ha sido fichada para una nueva serie en la plataforma de Disney+. Ella se sumará al elenco de Loki, la cual está centrada en el famoso personaje del MCU que es interpretado por Tom Hiddleston.

Tal como lo reporta Deadline, los detalles de su personaje no han sido revelados, práctica común en estos casos. Ella se sumará a Owen Wilson y Sophia Di Martino, las nuevas adiciones anunciadas en días pasados.

Esta serie es el regreso de Hiddleston en el papel del famoso villano después su última y breve participación en Avengers: Endgame donde logra tomar el Teseracto y desaparecer hacia otro espacio o dimensión, hecho que podría dar pie a la nueva historia.

La noticia marca el regreso de Gugu Mbatha-Raw a la casa Disney con quienes colaboró en películas como A Wrinkle in Time y Beauty and the Beast.