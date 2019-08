Guillermo del Toro no está interesado en superhéroes

“Tuve muchas, muchas ganas de hacer Justice League Dark con DC, pero no sucedió. Cuando estaba haciendo las películas de Hellboy o Blade, ellos estaban checando todo lo que hacía. Así que fue divertido romper las reglas allí, y tratar de no hacerlo de la forma que lo haría nadie más. Pienso que Justice League Dark era atractiva… porque todos son monstruos. Pero nunca fui un tipo de superhéroes. Me gustan los monstruos”.

¿Concuerdan con él? Pronto podremos ver en cine Scary Stories to Tell In the Dark, la cual produjo y escribió. ¡Y habrá muchos monstruos!