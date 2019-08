Guillermo del Toro tendrá estrella en Hollywood

El director mexicano Guillermo del Toro será homenajeado en la capital del cine… ¡con su propia estrella!

The Hollywood Chamber of Commerce anunció que el cineasta ganador del premio Oscar será honrado con una estrella en el Hollywood Walk of Fame, con una ceremonia que tendrá lugar el martes 6 de agosto. Se trata de la estrella número 2,669.

La estrella estará justo frente a The Line Store, en el 6918 de Hollywood Boulevard y será el mismísimo director J.J. Abrams y la cantante Lana del Ray quienes revelen la estella al público.

“Guillermo del Toro es un director con una imaginación de las más creativas y vívidas. ¡Él tiene un pulso del mundo de la fantasía que ha cautivado y asombrado a las audiencias! ¡The Hollywood Chamber of Commerce se enorgullece de honrarlo por su histórico trabajo fílmico!”, declaró Ana Martinez, productora de Hollywood Walk of Fame.

¡Felicidades, Guillermo!