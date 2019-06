Guionista de Godzilla Vs. Kong se hará cargo de la historia

Warner Bros. y New Line Cinema han dado un paso importante hoy en el desarrollo de la nueva película de Hello Kitty .

Esto deja claro que la película no será anime como tal –de hecho, sigue sin aclararse si será animada 2D/3D, live-action o híbrida– o al menos no una producción 100% japonesa, pues el sitio afirma que la película “será diseñada para atraer a los cuatro cuadrantes de la audiencia global”.

Beer escribió el guión de películas como Transformers: The Last Knight y las aún no estrenadas Godzilla vs. Kong y el remake de Masters of the Universe. ¿Deberíamos emocionarnos o preocuparnos?