Guy Pearce protagonizará la adaptación de BBC y FX – A Christmas Carol

Andy Serkis (Black Panther) y Rutger Hauer (True Blood) interpretarán a los fantasmas del Pasado y del Futuro, respectivamente. El resto del elenco está formado por Stephen Graham (This is England) como Jacob Marley; Charlotte Riley (Peaky Blinders) como Lottie; Joe Alwyn (The Favourite) como Bob Cratchit; Vinette Robinson (Doctor Who) como Mary Cratchit; Kayvan Novak (What We Do In The Shadows) como Ali Baba y Lenny Rush (Old Boys) como Tim Cratchit.

Esta versión está escrita y producida por Steven Knight (Taboo, Peaky Blinders). Además cuenta con la participación de Tom Hardy y Ridley Scott como productores ejecutivos.

¡Su estreno será durante la época navideña!