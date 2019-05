Gwendoline Christie habla sobre la separación de Brienne y Jaime – Game of Thrones

Tras el cuarto episodio de Game of Thrones conocido como The Last of the Starks, los fans estallaron en enojo y llanto por la separación de Brienne of Tarth y Jaime Lannister, personajes que a pesar de sus claras diferencias hicieron una conexión especial que los llevó hasta la cama.

La despedida de Jaime, quien parte hacía King’s Landing para estar en la última batalla quebró a Brienne, quien por fin veía que los dos habían encontrado un lugar en el mundo y todo por lo que habían luchado por fin les hacía justicia. En entrevista con EW, Christie reveló que no sólo su personaje sufrió la separación, también ella como actriz.